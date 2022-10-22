отправил головой в борт в матче – «Тампа».

Эпизод произошел за 5 минут до окончания второго периода. Судьи в игре не нашли нарушения правил в действиях Кучерова.

Капитан «Пантерс» покинул площадку, но в итоге сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ.

Победа в нем осталась за «Лайтнинг» – 3:2 ОТ.

Ткачак получил 4 минуты штрафа в овертайме за грубую игру против Кучерова. «Тампа» забила 4 на 3 и победила «Флориду»