Кучеров отправил Баркова головой в борт в матче «Флорида» – «Тампа». Капитан «Пантерс» сумел продолжить игру
Никита Кучеров отправил Александра Баркова головой в борт в матче «Флорида» – «Тампа».
Эпизод произошел за 5 минут до окончания второго периода. Судьи в игре не нашли нарушения правил в действиях Кучерова.
Капитан «Пантерс» покинул площадку, но в итоге сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ.
Победа в нем осталась за «Лайтнинг» – 3:2 ОТ.
Ткачак получил 4 минуты штрафа в овертайме за грубую игру против Кучерова. «Тампа» забила 4 на 3 и победила «Флориду»
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