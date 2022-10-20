Хэммонд выплатил «Трактору» компенсацию за досрочное расторжение контракта по своей инициативе

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Эндрю Хэммонд заплатил «Трактору» за уход из клуба.

Челябинский клуб ранее объявил о расторжении контракта по инициативе 34-летнего канадского вратаря.

Это решение связано исключительно с личными обстоятельствами, сообщает «Матч ТВ». Хэммонд выплатил денежную компенсацию за расторжение договора по своей инициативе.

В активе Хэммонда 2 неполных матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых он пропустил 7 шайб, отбил 85,1% бросков при коэффициенте надежности 4,33.

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