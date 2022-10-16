У Чинахова 0 очков, 2 броска и «минус 5» в 3 матчах на старте сезона НХЛ. На предсезонке он забросил 6 шайб в 6 играх

набрал 0 очков и «минус 5» в 3 матчах на старте сезона .

Форвард не отметился результативными действиями в матче с (2:5).

Нападающий провел на льду 13 минут 56 секунд (0:31 – в большинстве, полезность «минус 2») и не бросал в створ. В его активе 1 силовой прием и 2 перехвата, также он допустил 1 потерю.

В 3 матчах сезона у Чинахова нет набранных очков. Он нанес 2 броска в створ при общей полезности «минус 5».

На предсезонке 21-летний россиянин стал лучшим снайпером с 6 шайбами в 6 матчах.