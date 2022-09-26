Никлас Бэкстрем: «Состав «Вашингтона» выглядит хорошо, пришли опытные хоккеисты, Кюмпер выиграл Кубок Стэнли»

Теги Вашингтон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Маркус Юханссон Дарси Кюмпер Эрик Густафссон Хоккей

Никлас Бэкстрем заявил, что доволен составом «Вашингтоном» перед новым сезоном НХЛ.

– В состав «Кэпиталс» перешли несколько новых игроков. Что вы думаете об этом?

– Думаю, что состав команды выглядит хорошо.

Те, кто пришел, опытные хоккеисты. Дарси Кюмпер – хороший вратарь, который выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо».

Эрик Густафссон – опытный защитник с хорошим броском, который пригодится в большинстве. Приятно, что Маркус Юханссон продлил контракт. Это важный хоккеист для команды, – заявил Бэкстрем.

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