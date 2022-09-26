Никлас Бэкстрем: «Состав «Вашингтона» выглядит хорошо, пришли опытные хоккеисты, Кюмпер выиграл Кубок Стэнли»

Никлас Бэкстрем заявил, что доволен составом перед новым сезоном .

– В состав «Кэпиталс» перешли несколько новых игроков. Что вы думаете об этом?

– Думаю, что состав команды выглядит хорошо.

Те, кто пришел, опытные хоккеисты. – хороший вратарь, который выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо».

– опытный защитник с хорошим броском, который пригодится в большинстве. Приятно, что продлил контракт. Это важный хоккеист для команды, – заявил Бэкстрем.