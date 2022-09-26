Никлас Бэкстрем: «Состав «Вашингтона» выглядит хорошо, пришли опытные хоккеисты, Кюмпер выиграл Кубок Стэнли»

Никлас Бэкстрем заявил, что доволен составом «Вашингтоном» перед новым сезоном НХЛ.
– В состав «Кэпиталс» перешли несколько новых игроков. Что вы думаете об этом?
– Думаю, что состав команды выглядит хорошо.
Те, кто пришел, опытные хоккеисты. Дарси Кюмпер – хороший вратарь, который выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо».
Эрик Густафссон – опытный защитник с хорошим броском, который пригодится в большинстве. Приятно, что Маркус Юханссон продлил контракт. Это важный хоккеист для команды, – заявил Бэкстрем.