«Трактор» расторг контракт с Гариповым по соглашению сторон. Он перейдет в другой клуб КХЛ

Теги Трактор переходы Иван Савин КХЛ Эмиль Гарипов Хоккей

«Трактор» расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым по соглашению сторон.

Ранее 31-летний голкипер был помещен в список отказов. 

Гарипов провел 2 неполных матча за челябинцев в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых пропустил 6 шайб. 

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«Контракт с Эмилем Гариповым расторгнут сегодня по обоюдному соглашению сторон, он продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.

В силу определенных причин Эмилю не удалось до конца реализовать свой потенциал в Челябинске.

Хочется поблагодарить его за время, проведенное в «Тракторе», за вклад в бронзовые медали прошлого сезона, а также пожелать удачи в дальнейшей карьере», – сказал гендиректор челябинцев Иван Савин. 

Ранее сообщалось, что Гариповым интересуется «Нефтехимик». 

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