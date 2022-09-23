«Трактор» расторг контракт с Гариповым по соглашению сторон. Он перейдет в другой клуб КХЛ

«Трактор» расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым по соглашению сторон.
Ранее 31-летний голкипер был помещен в список отказов.
Гарипов провел 2 неполных матча за челябинцев в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых пропустил 6 шайб.
Со статистикой обладателя Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса» можно также ознакомиться здесь.
«Контракт с Эмилем Гариповым расторгнут сегодня по обоюдному соглашению сторон, он продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.
В силу определенных причин Эмилю не удалось до конца реализовать свой потенциал в Челябинске.
Хочется поблагодарить его за время, проведенное в «Тракторе», за вклад в бронзовые медали прошлого сезона, а также пожелать удачи в дальнейшей карьере», – сказал гендиректор челябинцев Иван Савин.
Ранее сообщалось, что Гариповым интересуется «Нефтехимик».