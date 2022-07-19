Кожевников об «Авангарде»: «Хартли нужно было вынуть из теплицы и «побаловать» 12 матчами в гостях на старте. Не было бы никаких восторгов и иллюзий»

считает, что был избалован условиями работы в .

Этот сезон омский клуб во главе с начнет с 12-матчевой выездной серии.

– Некоторые эксперты говорят, что при таком расписании «Авангард» обречен. Это так?

– Будем верить в лучшее. Но меня удивляет, что предыдущего тренера мы баловали всем – щадящим расписанием, базированием в Балашихе с минимумом перелетов, в конце концов матчем в Эмиратах. А на самом деле его всего лишь нужно было вынуть из этой теплицы и «побаловать» 12 гостевыми матчами на старте.

Тогда, думаю, никаких восторженных отзывов не было бы. И иллюзий имени Хартли тоже.

– Ваш совет Рябыкину?

– Думаю, у него все по классике – парня бросили в воду, а теперь будут смотреть, выплывет ли, – сказал двукратный олимпийский чемпион.