Кожевников об «Авангарде»: «Хартли нужно было вынуть из теплицы и «побаловать» 12 матчами в гостях на старте. Не было бы никаких восторгов и иллюзий»

Александр Кожевников считает, что Боб Хартли был избалован условиями работы в «Авангарде».
Этот сезон омский клуб во главе с Дмитрием Рябыкиным начнет с 12-матчевой выездной серии.
– Некоторые эксперты говорят, что при таком расписании «Авангард» обречен. Это так?
– Будем верить в лучшее. Но меня удивляет, что предыдущего тренера мы баловали всем – щадящим расписанием, базированием в Балашихе с минимумом перелетов, в конце концов матчем в Эмиратах. А на самом деле его всего лишь нужно было вынуть из этой теплицы и «побаловать» 12 гостевыми матчами на старте.
Тогда, думаю, никаких восторженных отзывов не было бы. И иллюзий имени Хартли тоже.
– Ваш совет Рябыкину?
– Думаю, у него все по классике – парня бросили в воду, а теперь будут смотреть, выплывет ли, – сказал двукратный олимпийский чемпион.