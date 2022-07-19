Кожевников об «Авангарде» и 12 играх в гостях: «Туристический диплом гарантирован! Тут нужно расслабиться и получить в самолете удовольствие»

высказался о 12-матчевой выездной серии в сезоне .

– Как и ожидалось, «Авангард» начинает с 12 гостевых матчей. Сентябрь у тренера-новичка и его команды будет экстремальный, там и Восток России, и Казахстан, и Белоруссия, и Сочи с Санкт-Петербургом. Туристический диплом точно гарантирован!

– Что порекомендуете «Авангарду»?

– Так тут ничего не посоветуешь, нужно просто расслабиться и получить в самолете удовольствие (смеется).

А если серьезно, то предсезонка для «ястребов» становится предельно ответственной. Нужно правильно рассчитать нагрузки и правильно из них выйти, учесть сентябрьскую туристическую яму, подготовить длинную «лавку». Особенно в плане вратарей, на которых ляжет особая нагрузка.

Хотя 12 гостевых игр подряд – это не только функциональный удар, но и психологический. Мозги должны быть готовы к тому, что целый месяц ты будешь в дороге. А потом, кстати, наоборот, – длительная серия в родных стенах, наоборот, без движения. Качели! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кожевников об «Авангарде» и возможной серии из 12 гостевых игр на старте: «Для Рябыкина и команды это станет приговором, он получил не лучшее наследство»