Рашевский после 2:3 со СКА: «Не повезло, 3-й гол залетел курьезный. Добавим в реализации – будем все выигрывать»

высказался после поражения «Динамо» от (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Нам не повезло, третий гол залетел курьезный. Повезло бы нам чуточку больше — взяли бы эту игру.

После первого матча против СКА [1:4] проанализировали все, сделали работу над ошибками, поэтому сегодня морально было проще играть. В Санкт-Петербурге чувствовался мандраж, много молодых ребят у нас в коллективе — некоторые впервые выходили на лед против такой команды. Сегодня уже достаточно уверенно действовали, где-то даже доминировали.

Единственное, что нужно изменить после сегодняшней игры — улучшить реализацию. А так, стоит продолжать в том же духе. Если мы будем играть так со всеми командами и добавим в реализации, то будем все выигрывать», – сказал нападающий .