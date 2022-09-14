Вайсфельд о «Тракторе»: «Бурдасов – не тот игрок, который одним появлением меняет команду. Хайруллин тащит СКА, например»

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Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре «Трактора» на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

– У «Трактора» все иностранные лидеры ушли – Гика, Седлак, Бэйлен. Эти люди со льда практически не уходили в прошлом сезоне. Плюс команда нынче без вратарей. Отсюда и проблемы.

– Бурдасов может стать новым лидером «Трактора»?

– Антон – очень хороший игрок. Но он не из тех, кто одним своим появлением в составе меняет команду. Вот, к примеру, Хайруллин меняет. Видно, что он в СКА тащит игру.

В «Тракторе» Бэйлен менял игру команды. Даже Гика с Седлаком могли на нее повлиять. А Бурдасов – нет. Так же как Ткачев или Калинин. Это тоже хорошие игроки, но команду они на другой уровень не поднимут.

– Челябинцы, наконец, разобрались, кто у них первый вратарь? На старте они давали шансы и Мыльникову, и Гарипову, и Проскурякову.

– Может, и разобрались, но это не решает их вратарскую проблему. Вратарь должен давать шанс при плохой игре команды.

Вот как, например, спартаковец Алексей Красиков в матче с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы были явно сильнее, но Красиков вытащил встречу. Вот такая игра вратаря нужна «Трактору».

А Проскуряков хорошо действовал в двух последних матчах. Но мне не верится, что он весь сезон будет команду тащить.

– Отставка Гатиятулина маловероятна?

– Я лично думаю, что да. Сильно удивлюсь, если его вдруг уволят после нескольких неудач на старте, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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