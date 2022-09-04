«НХЛ – лига номер 1 в мире. То, что приходит к нам, там уже есть. В основном берем оттуда». Ткачев из «Трактора» о новшествах в хоккее

рассказал о том, что все нововведения в хоккее идут из .

– Вам не кажется, что российскому хоккею не хватает внимания к мелочам? Например, в НХЛ команды посвящают целые тренировки набросам от синей и подставлениям - стараются отточить этот элемент до автоматизма.

– Начнем с того, что НХЛ – это лига номер один в мире. То, что приходит к нам, там уже есть. Очень сложно придумать что-то такое, чтобы они у нас переняли. В основном все-таки мы что-то берем оттуда.

Безусловно, новые методики появляются у нас не сразу, на это требуется время. Но наш хоккей развивается – сейчас у нас есть тренеры по вбрасываниям, катанию и т. д. Стремимся использовать опыт заокеанских команд, смотрим видео их матчей, разбираем тактические нюансы.

– На базовом уровне хоккей некоторых команд НХЛ кажется довольно простым. Получается, ключевое отличие в степени мастерства?

– В НХЛ хоккей побыстрее. Даже на уровне сборной ты можешь проспать своего защитника в чужой зоне. Ты забросил шайбу, пошел его бить, врезался, потерял из виду на одну-две секунды, а потом смотришь – он уже впереди.

Теперь нет такого, что атакует тройка форвардов – все пять человек идут вперед, защитники очень здорово подключаются. Это дает больше моментов и голов.

– То есть там ноги выключать нельзя?

– Да, нужно постоянно крутить головой, держать в поле зрения своего игрока. Упустишь – он тут же создаст момент возле твоих ворот, – сказал форвард .