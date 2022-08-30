Андрей Потайчук: «Не исключаю, что отток легионеров команды смогут компенсировать внутренними резервами. Уровень КХЛ несколько упадет, скорее всего»

Андрей Потайчук поделился мнением о том, как на скажется отток легионеров.

«100 человек (количество ушедших легионеров) – очень серьезная цифра.

Тем более практически все эти иностранцы были в своих клубах на лидирующих позициях, многие занимали первые места в списках лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов.

Скорее всего, действительно, уровень чемпионата несколько упадет.

Но мне бы все-таки хотелось делать выводы через некоторое время после начала первенства, а еще лучше – в его конце.

Нынешняя ситуация дает шанс молодежи и игрокам среднего возраста, которые ранее не попадали в команды КХЛ. И как они себя проявят – вопрос. Среди этих игроков могут появиться и лидеры, и просто крепкие мастера.

В общем не исключаю, что отток легионеров команды смогут компенсировать внутренними резервами», – сказал бывший тренер и .