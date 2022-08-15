Иванюженков о «Сочи»: «Когда «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, у них тоже были драки на тренировках»

высказался о драках на тренировках .

– Вы драться любите?

– Не то чтобы люблю. Не сказал бы так. Но приходится иногда, это часть работы, часть игры. Ничего такого в этом нет.

– На турнире игроки «Сочи» не раз дрались, чего стоит только игра с «Авангардом». Сообщалось также о нескольких драках на тренировках вашего клуба. Мне сложно понять, зачем драться с партнерами. Ради хайпа?

– Конкуренция. Все пытаются добыть себе место в составе. Соответственно иногда страсти накаляются. Ну, подрались – ничего страшного. Потом пожали руки и пошли вместе обедать.

– В «Авангарде» считают, что на предсезонке такие драки не нужны, что это хоккей, а не MMA. Вы как считаете?

– Когда выиграл Кубок Стэнли, то у них тоже были драки на тренировках. Сезон, предсезонка – какая разница? Конкуренция есть всегда. Где-то эмоции захлестнули, подрались и все, – сказал форвард «Сочи».

Владимир Тарасенко: «Расценили драку Бортуццо и Сэнфорда как дно. Было невозможно опуститься ниже»

Андрей Назаров: «Драки объединяют. С их помощью поддерживаем настрой на тренировки, чтобы все были в тонусе»