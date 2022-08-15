Иванюженков о штрафных минутах: «Надо мне пониже приседать, когда бью маленьких, чтобы в голову не попадать»

высказался о большом количестве штрафных минут.

– Вы габаритный форвард (190 см, 102 кг – прим. Sports.ru), часто совершаете силовые приемы. Алексей Емелин рассказывал, что им его никто не учил, у него самого стало получаться. Как было у вас?

– Меня тоже не учили. Смотрел НХЛ, , отмечал для себя какие-то моменты, смотрел, кто и в каком стиле играет.

– Кто вам нравится?

– из . Силовой форвард, который делает много хитов, дерется, а еще играет в хоккей, иногда даже в одной тройке с Овечкиным. Идеал силового нападающего.

– При этом он может и под кожу залезть, и спровоцировать. Вы так можете?

– Нет. Хотя, наверное, это хорошая черта для силового нападающего.

– У вас довольно много штрафных минут. Как вы с этим боретесь?

– Надо просто стараться в голову не попадать во время силовых приемов. А в остальном штрафные минуты – это из-за драк. Надо мне пониже приседать, когда бью маленьких. Если больших, то можно и не приседать. Но я никогда специально не бью в голову, – сказал форвард .