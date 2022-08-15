Иванюженков о штрафных минутах: «Надо мне пониже приседать, когда бью маленьких, чтобы в голову не попадать»

Артем Иванюженков высказался о большом количестве штрафных минут.
– Вы габаритный форвард (190 см, 102 кг – прим. Sports.ru), часто совершаете силовые приемы. Алексей Емелин рассказывал, что им его никто не учил, у него самого стало получаться. Как было у вас?
– Меня тоже не учили. Смотрел НХЛ, КХЛ, отмечал для себя какие-то моменты, смотрел, кто и в каком стиле играет.
– Кто вам нравится?
– Том Уилсон из «Вашингтона». Силовой форвард, который делает много хитов, дерется, а еще играет в хоккей, иногда даже в одной тройке с Овечкиным. Идеал силового нападающего.
– При этом он может и под кожу залезть, и спровоцировать. Вы так можете?
– Нет. Хотя, наверное, это хорошая черта для силового нападающего.
– У вас довольно много штрафных минут. Как вы с этим боретесь?
– Надо просто стараться в голову не попадать во время силовых приемов. А в остальном штрафные минуты – это из-за драк. Надо мне пониже приседать, когда бью маленьких. Если больших, то можно и не приседать. Но я никогда специально не бью в голову, – сказал форвард «Сочи».