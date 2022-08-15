Форвард рассказал о влиянии отца на свою карьеру.

Борис Иванюженков – российский спортивный функционер и государственный деятель, депутат Государственной думы. Ранее он занимал посты руководителя Минспорта и президента Федерации бокса России.

– То, что вас воспринимают, в первую очередь, как сына Бориса Иванюженкова, сильно расстраивает, раздражает?

– Что тут сделаешь? Стараюсь не думать, не читать об этом. Не стоит на таком зацикливаться.

– У вас же в семье получается три хоккеиста: вы, старший Антон и Борис.

– Нет, Борис – племянник, это сын сестры.

– Как дела у вашего брата Антона, который рано закончил с хоккеем?

– Все у него хорошо, работает, с хоккеем никак не связан.

– В хоккей вас отец привел?

– Да, он был инициатором, но потом предоставил нам выбор: хочешь - играй, не хочешь - заканчивай и иди учись. Дальше уже у каждого было свое желание. У меня оно было, у брата – нет, и он закончил.

– Почему хоккей?

– Нравится. Получаю от этого удовольствие – от игры, тренировок. В отпуске тоскую по хоккею. Без него скучно жить, – сказал Иванюженков.