Иванюженков о Южной Дакоте: «Скучновато – поля, фермы, дороги, особо нечего делать, свой диалект. Боулинг, кино, гольф – больше ничего нет»

Форвард «Сочи» назвал скучной жизнь в США.

– Вы не первый раз играете в регионе, где круглый год тепло. Похож Сочи на Сан-Хосе?

– Там, конечно, тоже тепло. Но Сочи больше ориентирован на туристов. В Сан-Хосе такого ажиотажа нет.

– Что скажете про USHL и ?

– Впечатления остались положительные. USHL – лига для непрофессиональных игроков, там не платят зарплату, хоккеисты, выступающие там, стремятся попасть в колледж.

Я был одним их тех, кто не хотел в колледж, а хотел попасть в профессиональный хоккей. Быстрый хоккей, сборная США там играет U18 и U17. Что сказать про Ист-Кост? Третья лига в США.

– Кажется, что это Богом забытая лига.

– Есть такое. Катаешься все время на автобусе. Там много драк и тафгаев. Туда приходят молодые ребята из колледжа, кто хочет пробиться выше. Не сказал бы, что очень хорошая лига.

– Не считаете, что просто потратили время?

– Нет, я получил большой опыт. И в молодежке, и в системе , и в Ист-Косте. Ни на минуту не пожалел. За год освоился и на следующий год вообще было нормально. Английский тоже выучил.

– Ваша команда в базировалась в Южной Дакоте, это прямо в центре США. Как там?

– Скучновато. Поля, фермы, дороги. Особо нечего делать. Другая жизнь. Иногда на английском не понимают, потому что есть свой диалект. Но в принципе привыкаешь. Ездили в боулинг, ходили в кино. Ну, еще гольф. Больше ничего нет.

– Вернувшись из Америки, стали больше улыбаться?

– Конечно. Год поживешь там, возвращаешься в Россию, говоришь кому-то: «Доброе утро», и иногда на тебя смотрят странно с вопросом: «Зачем ты все это говоришь?»

Еще у меня было такое, что мог на английском отвечать. Но потом адаптируешься к России и возвращаешься в привычную среду. Прикольно в Америке, что можно на улице поздороваться с незнакомым человеком, улыбнуться и пойти дальше.

– Чего вам не хватило, чтобы попасть в ?

– Драться надо было. Тяжело на английском. В России подъехал: «Будешь драться?» – «Да, давай». А там я сказал на английском, меня не поняли, и жду. Моментов подходящих не было.

Думал, что я буду немножко в другой роли – в роли силового форварда. А тут сказали, что играть не надо, просто драться. Пытался, но со мной не стали драться, – сказал Иванюженков.