Вячеслав Быков: «Если Ковальчук продолжит играть, порадуюсь за него. Буду поддерживать его как хоккеиста»

Вячеслав Быков высказался о том, что Илья Ковальчук может продолжить карьеру хоккеиста.
39-летний нападающий пропустил прошлый сезон. Он был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
– Любому хоккеисту хочется отодвинуть как можно дальше момент принятия решения о завершении карьеры. Это непростой и в какой-то степени трагический момент – выход на «пенсию» спортсмена, то есть человека, находящегося при этом в расцвете сил и возможностей.
В гимнастике, в фигурном катании спортсменам еще сложнее – там карьеру заканчивают даже раньше. В любом случае только сам атлет сможет дать этот ответ, в зависимости от состояния своего здоровья, физических кондиций и спортивных амбиций.
– Вам лично хотелось бы увидеть еще Ковальчука на льду на профессиональном уровне?
– Я всегда рад его видеть и слышать. Если Ковальчук продолжит играть, то я порадуюсь за него, буду поддерживать его как хоккеиста, – сказал бывший главный тренер сборной России.