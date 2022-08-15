Вячеслав Быков: «Если Ковальчук продолжит играть, порадуюсь за него. Буду поддерживать его как хоккеиста»

высказался о том, что может продолжить карьеру хоккеиста.

39-летний нападающий пропустил прошлый сезон. Он был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Любому хоккеисту хочется отодвинуть как можно дальше момент принятия решения о завершении карьеры. Это непростой и в какой-то степени трагический момент – выход на «пенсию» спортсмена, то есть человека, находящегося при этом в расцвете сил и возможностей.

В гимнастике, в фигурном катании спортсменам еще сложнее – там карьеру заканчивают даже раньше. В любом случае только сам атлет сможет дать этот ответ, в зависимости от состояния своего здоровья, физических кондиций и спортивных амбиций.

– Вам лично хотелось бы увидеть еще Ковальчука на льду на профессиональном уровне?

– Я всегда рад его видеть и слышать. Если Ковальчук продолжит играть, то я порадуюсь за него, буду поддерживать его как хоккеиста, – сказал бывший главный тренер сборной России.