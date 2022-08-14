Овечкин о возможности выиграть Олимпиаду не как игрок: «Менеджер у нас Ковальчук. А куда мне лезть? Буду массажистом, значит!»

высказался о возможной работе в сборной России.

– Уэйн Гретцки к своему золоту Олимпиады пришел не как игрок, а как менеджер. Вас этот вариант устроит?

– Но у нас же менеджер .

– Ну с годами, лет через 10-15.

– Мы сейчас Ковальчука списываем со счетов, что ли?

– Нет.

– Ну, а куда мне лезть? Значит, буду массажистом! – сказал нападающий .

Овечкин об НХЛ и Олимпиаде: «Прокинули нас. Кто-то говорил, что может ехать, ИИХФ сказала: «Не позволим». И Беттмэн то же самое – все от финансов зависит»