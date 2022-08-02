ФХР объявила о создании сборной молодых звезд U25. Проект направлен на увеличение популярности хоккея в России

объявила о создании сборной молодых звезд U25.

«Федерация хоккея России создает новый проект – сборную молодых звезд U25. В нее войдут хоккеисты до 25 лет, выступающие в России. Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России – молодежной и юниорских сборных, вершиной которой он станет.

Молодежь – основа национальной сборной во все времена, ее будущее. В разные эпохи российского хоккея свои первые успехи культовые игроки делали именно в этом возрасте», – говорится на сайте ФХР.

Первым для сборной U25 станет турнир , вторым – Кубок Первого канала. В мае команда проведет турнир по стране, где в разных городах России сыграет с клубами КХЛ.