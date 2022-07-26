Тартакова о словах Тарпищева, что Рыбакина – «наш продукт»: «Как вообще можно игрока продуктом называть? Продукты в холодильнике»

Софья Тартакова прокомментировала слова главы ФТР Шамиля Тарпищева о чемпионке «Уимблдона» Елене Рыбакиной. Тарпищев назвал ее «продуктом российской школы».

«Стыдно! На месте нашей федерации надо было просто сказать: «Лена, ты молодец! Мы в свое время совершили ошибку, но как здорово, что ты так играешь и выигрываешь». Как вообще можно игрока продуктом называть? Продукты в холодильнике стоят. А Рыбакина в первую очередь человек, которого вы не замечали все это время!

Казахстан имеет полное право называть ее победу в том числе своей. Но прежде всего я вижу это победой семьи Рыбакиных, ее папы, который в свое время не побоялся и сделал смелый шаг. Мы знаем, что в нашей стране значит отказаться от гражданства. Заплюют, предателем назовут. Но Андрей сделал все ради мечты Лены».

Также она рассказала о меценатах и спонсорах в российском теннисе.

«В российском теннисе нет спонсоров как таковых. Есть дяденьки-инвесторы, которые предлагают ужасные контракты из серии «мы платим тебе 100 тысяч евро в год на все про все, а ты нам это потом в рассрочку возвращаешь с процентами от призовых», в итоге у игроков ничего не остается. Ведь и команду нужно обуть-одеть, и за отели заплатить. Это кабала», – цитирует Тартакову «Спорт-Экспресс».

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно

«Было стыдно, будто я подавала презервативы с какашками, а они их кидали в Касаткину и Рублева». Тартакова – о «Есть тема» и отстранении с «Матч ТВ»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе