«Оттава» и Жозеф подписали 4-летний контракт с кэпхитом 2,95 млн долларов, избежав арбитража

Форвард Матье Жозеф продолжит выступать за «Оттаву».

«Сенаторс» объявили о подписании 4-летнего контракта с 25-летним канадцем, находившимся в статусе ограниченно свободного агента.

Кэпхит нового соглашения с Жозефом – 2,95 млн долларов. В предстоящем сезоне зарплата нападающего составит 2,5 млн, в сезоне-2023/24 – 2,7 млн, в сезонах-2024/25 и 2025/26 – 3,3 млн.

Таким образом, стороны избежали арбитража, слушания были назначены на 1 августа.

В прошлом сезоне нападающий получал 737,5 тысяч долларов.

После обмена из «Тампы» в марте Жозеф в 11 матчах минувшего чемпионата набрал за «Оттаву» 12 (4+8) баллов.

Всего в прошлом сезоне хоккеист провел 69 игр, установив личные рекорды по голевым передачам (18) и очкам (30).