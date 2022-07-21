Экс-жена Фефелова: «Ребенка разыскивает полиция. Игорь просто увез его без моего ведома»

Бывшая жена заявила, что боится больше не увидеть своего ребенка.

Ранее она обвинила экс-хоккеиста в краже сына.

«Я до сих пор не знаю, где находится мой ребенок! Ни отель, ни адрес. Игорь просто увез ребенка без моего ведома. Теперь я боюсь, что больше никогда не увижу своего ребенка.

Я просто умоляла Игоря, чтобы он мне дал поговорить с ребенком. Пару минут я поговорила с моим сыном. Он спрашивал, почему меня нет рядом. А я плакала... Потом телефон отключили. Игорь сказал, что все в порядке с сыном. И добавил, что я заслуживаю того, чтобы мне было больно и плохо.

У меня обычная семья, а у Игоря влиятельный отец. И я понимаю, что деньги решают многое в нашем мире. Я очень боюсь, что меня оставят без ребенка. Это мой главный посыл, почему я обратилась к общественности.

Я только что вышла из отдела полиции. Ребенка объявили в розыск. Его разыскивает полиция. Надеюсь, что все решится должным образом», – сказала Виктория Береснева.

По ее словам, бывший муж увез ребенка без предупреждения. Позже выяснилось, что Фефелов с сыном находятся на отдыхе в Сочи.

Отметим, что по решению суда она обязана не чинить препятствий в общении отца с сыном.

Фефелов провел в общей сложности 122 матча в за , и «Югру». Он завершил карьеру в 2020 году из-за проблем с коленом.