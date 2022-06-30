«Тампа» ищет обмен для Макдоны. Хоккеисты команды расстроены этим решением

начала искать обмен для одного из своих ведущих защитников.

«Лайтнинг» занимается поиском другой команды, которая была бы готова совершить обмен и в которую бы согласился перейти сам . В контракте защитника предусмотрен запрет на обмен.

Руководство команды вынуждено принять такое решение, чтобы освободить место под потолком зарплат и получить шанс сохранить неограниченно свободных агентов и .

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, отмечающий, что хоккеисты «Тампы» были расстроены, когда узнали о том, что Макдона, пользующийся авторитетом в команде и являющийся ассистентом капитана, может ее покинуть.

Контракт 33-летнего Макдоны с кэпхитом 6,75 миллиона долларов будет действовать до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне защитник набрал 26 (4+22) очков при полезности «плюс 15» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Американец перешел в «Тампу» из «Рейнджерс» по ходу сезона-2017/18. С «Лайтнинг» Райан выиграл два Кубка Стэнли.