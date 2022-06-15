Гибсон опроверг сообщения о его желании уйти из «Анахайма»: «Все это неправда. Для меня будет честью провести всю карьеру в одном клубе»

опроверг сообщения о том, что он хочет уйти из .

Ранее сообщалось, что 28-летний вратарь уже проинформировал руководство «Дакс» о своем желании сменить клуб.

«Все эти слухи, о которых я узнал от своего агента Курта Оверхардта, являются ложными. Я ни с кем в клубе не разговаривал.

Все это неправда. Когда я подписал новый контракт с «Анахаймом», то сказал, что для меня будет честью играть в этом городе и провести всю карьеру в одном клубе. И я не отказываюсь от этих намерений.

Сейчас для нашей команды начинается захватывающее время. В прошлом сезоне было сделано много обменов, освободивших место под потолком зарплат. Надеюсь, команда сможет усилиться. Посмотрим, что произойдет», – сказал Гибсон.

Контракт вратаря с кэпхитом 6,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.