Экстренный вратарь Ходжес сыграл за «Анахайм» в матче с «Далласом» из-за травм Гибсона и Столарца. Он отразил 2 броска из 3

2 вратаря «Анахайма» травмировались в матче с «Далласом», сыграл экстренный сменщик.
28-летний Томас Ходжес сыграл за «Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (2:4).
Ему пришлось выйти на третий период, так как Джон Гибсон и Энтони Столарц получили травмы.
Уроженец Англии, имевший в активе 1 матч в ECHL, отразил 2 броска из 3. Четвертую шайбу «Старс» забросили в пустые ворота.
Поражение было записано на счет дебютанта. После сирены игроки обеих команд поздравили Ходжеса.
Это был первый случай появления экстренного вратаря на льду с февраля 2020 года, когда Дэвид Эйрс сыграл за «Каролину» против «Торонто» (6:3), отразил 7 бросков и записал в актив победу.