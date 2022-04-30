Экстренный вратарь Ходжес сыграл за «Анахайм» в матче с «Далласом» из-за травм Гибсона и Столарца. Он отразил 2 броска из 3

2 вратаря травмировались в матче с , сыграл экстренный сменщик.

28-летний Томас Ходжес сыграл за «Дакс» в матче регулярного чемпионата против «Старс» (2:4).

Ему пришлось выйти на третий период, так как и получили травмы.

Уроженец Англии, имевший в активе 1 матч в ECHL, отразил 2 броска из 3. Четвертую шайбу «Старс» забросили в пустые ворота.

Поражение было записано на счет дебютанта. После сирены игроки обеих команд поздравили Ходжеса.

Это был первый случай появления экстренного вратаря на льду с февраля 2020 года, когда Дэвид Эйрс сыграл за «Каролину» против «Торонто» (6:3), отразил 7 бросков и записал в актив победу.