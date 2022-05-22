Тренер Барри Троц встретится с «Филадельфией» на следующей неделе.
Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Джефф Марек.
«Барри Троц встретится с «Филадельфией» на следующей неделе по поводу вакансии тренера.
Пара моментов: во-первых, они хотят встретиться с ним, потому что он выдающийся тренер, во-вторых, он многое знает о Столичном дивизионе. Он тренировал «Айлендерс» и «Вашингтон».
Но я не чувствую, что «Филадельфия» спешит назначить тренера. Они не хотят торопиться», – сказал Марек.
Троц – главный кандидат на пост тренера «Филадельфии» (Эллиотт Фридман)