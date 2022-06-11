Сушинский о большинстве «Авангарда»: «Курьянов понимает, что и как нужно делать. Но дело не в тренере, а в игроках. Шипачеву с Войновым кто-то рисует?»

считает, что хорошо работает с большинством .

«Курьянов, безусловно, квалифицированный тренер по работе с реализацией большинства. Он учился у Валерия Белоусова, сам тогда много и, главное, хорошо играл в таких ситуациях. Это был его конек! Поэтому он и сейчас понимает, что и как нужно делать.

Но на самом деле в этом вопросе дело совершенно не в тренере, а в игроках, которые выходят на лед, реализовывать лишнего. Нельзя же сказать, что у «Ак Барса» в прошедшем сезоне был плохой тренер по этому компоненту, или, наоборот, что у был великолепный.

Да, не спорю, есть более талантливые тренеры, а есть – менее, но во главе угла именно исполнители. Тренер может нарисовать схему входа и какую-то первоначальную стадию, канву, расстановку игроков, а там уже все решает мастерство и химия между игроками.

Не думаете же вы, что Шипачеву с Войновым кто-то рисует, как играть в большинстве? И сейчас, вот посмотрите, у большинство будет одним из лучших в лиге.

Помню, и в «Авангарде» была подобная история, пока мы не добавили пятым на большинство Тэйлора Бека. До этого оно не работало, а после – заиграло красками и стало приносить результат», – сказал бывший игрок и президент омского клуба.