Волейболист Яковлев о том, кто был его хоккейным кумиром в детстве: «Овечкин. Сейчас слежу за Кучеровым, Панариным. Утро начинается с просмотра хайлайтов НХЛ»

Волейболист Дмитрий Яковлев сообщил, что был его хоккейным кумиром.

– Кто в детстве был вашим хоккейным кумиром?

– Александр Овечкин. Сейчас с удовольствием слежу за Кучеровым, Панариным. Обычно утро во время сезона начинается с чашечки кофе и просмотра хайлайтов матчей .

Моему брату повезло больше – он как-то вместе со своей девушкой побывал на матче «Тампы». Билетами обеспечил Кучеров, причем в семейный сектор, где сидят жены и родственники игроков.

– Получается, общаетесь с Кучеровым?

– Напрямую нет. Наши мамы хорошо общаются. Тетя Света написала Никите, и он помог с билетами. Брат, конечно, был в восторге. Привез свитер Кучерова и кучу сувениров, – сказал 23-летний диагональный.

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