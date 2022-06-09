Вратарь Кульбаков перейдет в «Торпедо» из московского «Динамо»

«Торпедо» договорилось о переходе белорусского вратаря.
25-летний голкипер Иван Кульбаков покинет московское «Динамо» и пополнит состав нижегородского клуба, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Действующее соглашение Кульбакова и «Динамо» рассчитано до 30 апреля 2023 года.
В минувшем сезоне вратарь сыграл только один матч за бело-голубых. Он перешел в команду из «Витязя», в составе которого провел три матча в регулярном чемпионате КХЛ. Общая статистика – 4 матча, коэффициент надежности – 3,14, процент отраженных бросков – 92,1.