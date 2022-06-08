Кэллахан о Кучерове: «Его навыки плеймейкера не получают заслуженного внимания. Он заметно прибавил»

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Экс-форвард «Тампы» Райан Кэллахан высказался об ассистентских качествах Никиты Кучерова.

«Его навыкам плеймейкера не уделяют заслуженного внимания, пожалуй. Все говорят о его броске и тому подобных вещах. Но для меня больше всего выделяются его терпеливость при владении шайбой и способность находить передачей партнеров.

Он заметно прибавил в этом аспекте. Он научился выдергивать защитников и отдавать пас свободному партнеру. Он очень хорошо видит площадку», – сказал Кэллахан.

В нынешнем плей-офф НХЛ Кучеров отдал 14 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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