Кэллахан о Кучерове: «Все ждут, что парни начнут зажигать в НХЛ в первый-второй год, иначе это провал. Но не все как Макдэвид и Мэттьюс, некоторым нужно больше времени»

Экс-форвард оценил уровень игры нападающего .

«В более юном возрасте он был искусным игроком, но, конечно, не настолько, насколько сейчас. Для этого нужна уверенность, но также и время на то, чтобы понять . Понять, на что ты способен, а на что нет. Понять, когда требуется лишнее движение, а когда нет.

Нужно время. То, что сейчас все ожидают, что парни начнут зажигать в первый или второй год, забавляет. Если они этого не делают, то это провал, да?

Но не все хоккеисты похожи на Макдэвида или Мэттьюса, которые смогли сразу же начать доминировать. Некоторым парням нужно чуть больше времени», – сказал Кэллахан.