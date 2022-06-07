Макар о «Колорадо» в финале Кубка Стэнли: «Мы добрались до самой большой хоккейной сцены в мире. Крутое достижение»

считает в финал Кубка Стэнли главной хоккейной сценой в мире.

впервые с 2001 года дошел до главной серии турнира, победив «Эдмонтон» в финале Западной конференции (4-0, 6:5 ОТ в четвертом матче).

«Это, конечно, крутое достижение. Мы добрались до самой большой хоккейной сцены в мире. И это захватывающе.

Ночь пройдет, и мы двинемся дальше, переключим все внимание на следующий шаг. Это как раз одна из причин нашего успеха в этом сезоне.

Мы не заглядываем слишком далеко вперед. Насладимся немного этим моментом, а потом перейдем к следующему», – сказал защитник «Эвеланш».

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