Макар о «Колорадо» в финале Кубка Стэнли: «Мы добрались до самой большой хоккейной сцены в мире. Крутое достижение»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар считает в финал Кубка Стэнли главной хоккейной сценой в мире. 

«Колорадо» впервые с 2001 года дошел до главной серии турнира, победив «Эдмонтон» в финале Западной конференции (4-0, 6:5 ОТ в четвертом матче). 

«Это, конечно, крутое достижение. Мы добрались до самой большой хоккейной сцены в мире. И это захватывающе. 

Ночь пройдет, и мы двинемся дальше, переключим все внимание на следующий шаг. Это как раз одна из причин нашего успеха в этом сезоне.

Мы не заглядываем слишком далеко вперед. Насладимся немного этим моментом, а потом перейдем к следующему», – сказал защитник «Эвеланш». 

«Эдмонтон» шумно вылетел из плей-офф: Драйзайтль бился с травмой, сын миллиардера забивал, но Макар оказался круче

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные