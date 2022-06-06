Игорь Кравчук: «Макдэвид и Драйзайтль исчезли. «Колорадо» просто забрал шайбу и ведет всю игру»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Игорь Кравчук Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Игорь Кравчук поделился мыслями о серии «Эдмонтона» с «Колорадо» (0-3).

– Чем удивили полуфиналы плей-офф НХЛ?

– Для меня главный сюрприз – «Эдмонтон», который уже на грани вылета. Лидеры «нефтяников» Макдэвид и Драйзайтль исчезли, точнее им помог исчезнуть «Колорадо», который просто забрал шайбу и ведет всю игру.

Изначально говорил о том, что «Колорадо» наряду с «Калгари» является для меня главным фаворитом Запада. Но не ожидал, что дорога денверского клуба к главному финалу получится такой короткой. И это серьезная заявка на Кубок Стэнли, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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