Ансель Галимов о будущем: «Определенные переговоры идут, есть большое желание побороться за Кубок Гагарина»

заявил, что хочет побороться за с новым клубом.

Сейчас 31-летний нападающий находится на рынке свободных агентов.

– В прошедшем чемпионате в в 49 матчах вы набрали 19 (4+15) очков, еще один гол записали на свой счет в плей-офф. Как себя оцените?

– Это вопрос к тренерам и специалистам, которые назвали наш «Нефтехимик» одним из открытий сезона. Считаю, что и в «регулярке», и в плей-офф наша команда где-то даже прыгнула выше головы, тому же «Трактору» в первом раунде по игре ни в чем не уступили.

Для меня командный результат – главный. Но радует, что и в личном плане удалось сделать несколько шагов вперед – после неудовлетворительного сезона в «Сочи».

– Что дальше?

– Кто-то в прессе назвал меня ветераном, даже улыбнулся этой характеристике. Ветеран – это, наверное, Яромир Ягр в его 50 лет, а 31 – возраст расцвета.

Лично о себе могу сказать, что в 31 год чувствую себя намного лучше, чем в 25. Понимаю свое тело, вижу, над чем и когда нужно работать. Если посмотреть все мои нынешние тесты, то они лучше, чем пять-шесть лет назад. Наверное, это и называется спортивная зрелость.

Сейчас я на рынке свободных агентов. Определенные переговоры идут, есть большое желание побороться за Кубок Гагарина. Есть амбиции – и командные, и личные, надеюсь, удастся их реализовать, – сказал Галимов.