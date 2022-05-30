Сергей Паремузов: «Нужно вообще отменить лимит на легионеров. Отсутствие конкуренции – это тупик в развитии хоккея»

Агент Сергей Паремузов считает, что в российском хоккее нужно полностью отменить лимит на легионеров.

«У меня возникает вопрос – почему пять легионеров, почему три? В нормальном, цивилизованном хоккейном пространстве это бы выглядело как некая общественная публичная дискуссия. Безусловно, с участием профессионалов.

Какие-то, так сказать, конференции, совещания, на которых бы обсуждался этот вопрос. Это решение принято абсолютно каким-то волевым образом в кулуарах. Хоккейная общественность не посвящена в систему аргументации. Вот было пять, почему три, а не четыре?

Чем при этом руководствуются наши хоккейные гуру, так сказать? И нам это озвучивают, как раньше при коммунизме было – «есть мнение». Чье это мнение, какое это мнение? Ну вот господин Ротенберг-старший его озвучил, но не объяснил, почему.

Я считаю, что нужно вообще отменить лимит на легионеров. Тезис мой предельно простой – нужна здоровая конкурентная среда.

Мы делаем некий хоккейный продукт, который должен быть интересен. А интересен он будет тогда, когда это будет мастерство, класс, скорости и так далее. Каким образом нам этого добиться?

Нужно взять всех, так сказать, кто может стоять на коньках и играть в хоккей, и провести определенный отбор, создать эту конкурентную среду и далее формировать команды.

Это все достаточно просто и банально, но весь цивилизованный мир именно так живет. Потому что отсутствие конкуренции – это тупик в развитии хоккея и всего чего угодно», – сказал Паремузов.