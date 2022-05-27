Тихонов о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Моральные уроды. Все закончится нашей великолепной победой, к нам на четвереньках приползут»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Александр Тихонов ЧМ по хоккею Политика контент Биатлон

Александр Тихонов высказался об отстранении России и Беларуси от чемпионата мира по хоккею.

Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что Россия и Беларусь пропустят мировое первенство 2023 года. Команды также пропустили ЧМ-2022.

– Большего идиотизма, который сейчас в мире, не существует. Все закончится нашей великолепной победой, и к нам приползут на четвереньках и будут молить нас, чтобы бы мы их приняли куда-нибудь, дали кусок хлеба и баллон газа. Идиоты законченные! Моральные уроды!

– А что теперь делать нашим сборным в отсутствии чемпионата мира?

– Пусть играют Россия, Беларусь, Казахстан. У нас достаточное количество ледовых дворцов.

Если мы вместо яхт на триллионы, сейчас арестованные, будем развивать детский спорт, тогда все будет по-другому, – сказал олимпийский чемпион по биатлону. 

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