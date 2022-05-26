Батерсон о камбэке Канады: «Никогда не сдаваться – наш путь. Мы видели это на протяжении многих лет»

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Дрейк Батерсон прокомментировал камбэк Канады против Швеции на ЧМ-2022.

Канадский форвард, выступающий за «Оттаву», стал автором победного гола в овертайме.

Сборная Канады уступала 0:3 после двух периодов, но смогла отыграться и победить.

«Это просто канадский путь: никогда не сдаваться. Мы видели это на протяжении многих лет. Мы не сдавались, а продолжали навязывать свою игру.

Их вратарь действовал великолепно, но мы продолжали бросать, забрали несколько подборов в концовке, а затем выиграли в овертайме», – сказал Батерсон.

Канада в 1/4 ЧМ совершила невероятное: ушла с безнадежных 0:3 за один период и победила в овертайме!

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