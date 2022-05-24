Василевский о матче на ноль и 49 сэйвах: «Ничего особенного. Ребята костьми ложатся, чтобы остановить шайбу. Это не только моя заслуга»

выделил командную работу «Тампы», говоря о матче на ноль.

Вратарь «Тампы» отразил все 49 бросков «Флориды» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:0, 4-0).

«Ничего особенного, на самом деле. Это результат того, как команда проводит всю серию – постоянные блокированные броски, жертвы. Ребята костьми ложатся, чтобы остановить шайбу.

Все прилагают огромные усилия. Очевидно, что это не только моя заслуга. Я просто стараюсь делать свою работу наилучшим образом», – сказал Василевский после игры.

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