Тренер «Флориды» о поражении 1:5: «У «Тампы» больше желания, переигрывают нас в борьбе за свободные шайбы, показывают, что хотят этого больше»

остался недоволен стремлением «Флориды» после поражения от «Тампы».

«Пантерс» уступили со счетом 1:5 и проигрывают в серии 0-3.

«Они блокируют броски, а мы – нет. Соперник справляется с разными ситуациями, но и мы справляемся, если честно.

Но у них просто немного больше желания. Они переигрывают нас в борьбе за свободные шайбы, они показывают, что хотят этого больше.

Игроки разочарованы, я уверен. Против этого соперника сложно сделать камбэк.

Мы отстаем на протяжении всей серии, но пока не нашли дополнительной энергии, хотя делали это весь сезон. У нас есть еще одна игра, чтобы вернуться на домашний лед», – сказал главный тренер «Флориды».

«Флорида» выглядит просто потерянной против «Тампы». Вроде все на месте, но ничего не работает