«Виннипег» ведет переговоры с Троцем о назначении главным тренером

Теги Айлендерс Барри Троц НХЛ Виннипег Хоккей

«Виннипег» хочет назначить Барри Троца на пост главного тренера.

Канадский клуб проведет переговоры с 59-летним специалистом, который ранее был уволен с поста главного тренера «Айлендерс».

Нынешний сезон «Джетс» начинали с Полом Морисом во главе команды, но в декабре 2021 года он подал в отставку. До конца чемпионата обязанности главного тренера исполнял Дэйв Лаури.

«Виннипег» не попал в плей-офф в этом сезоне, заняв шестое место в таблице Центрального дивизиона.

Троц непрерывно работает главным тренером в НХЛ с 1998 года. Вместе с «Вашингтоном» специалист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные