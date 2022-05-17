«Виннипег» ведет переговоры с Троцем о назначении главным тренером

«Виннипег» хочет назначить на пост главного тренера.

Канадский клуб проведет переговоры с 59-летним специалистом, который ранее был уволен с поста главного тренера .

Нынешний сезон «Джетс» начинали с Полом Морисом во главе команды, но в декабре 2021 года он подал в отставку. До конца чемпионата обязанности главного тренера исполнял Дэйв Лаури.

не попал в плей-офф в этом сезоне, заняв шестое место в таблице Центрального дивизиона.

Троц непрерывно работает главным тренером в с 1998 года. Вместе с «Вашингтоном» специалист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.