Николишин о сравнении Капризова с Овечкиным: «Поиграет так 10 лет – сможем какой-то статус придать. Пока Кирилл только в начале пути»

высказался на тему сравнения с .

«Овечкин играет 18 лет на одном уровне, Капризов – только два года. Пока рано, не торопитесь [сравнивать].

У Кирилла еще все впереди. Он провел удачный сезон, идет по нарастающей, смотреть приятно, молодец, Кирюха.

Пускай продолжает, нужна стабильность. Поиграет он лет десять на таком уровне, тогда мы можем ему какой-то статус, величие придать, пока он только в начале своего карьерного пути», – сказал чемпион мира.