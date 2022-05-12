Фетисов о том, может ли Капризов стать новым Овечкиным: «Он только начинает, не стоит короновать его главным русским в США раньше времени»

Вячеслав Фетисов рассказал, может ли Кирилл Капризов стать новым .

Двукратный олимпийский чемпион оценил выступление российских игроков в плей-офф .

«Наши ребята очень хорошо проводят плей-офф Кубка Стэнли. уже стал главным русским в «Миннесоте». Тарасенко забивает второй хет-трик за . Малкин проводит блестящий сезон.

Наши ребята живут в атмосфере ожесточенной конкуренции и поэтому прикладывают максимальные усилия, дабы достигать результатов и всегда быть в обойме.

Может ли тот же Капризов стать новым Овечкиным? Нужно каждый год подтверждать свой высокий статус, чтобы встать ему на смену. Кирилл только начинает, поэтому не стоит короновать его главным русским в США раньше времени», – сказал Фетисов.