Фетисов о том, может ли Капризов стать новым Овечкиным: «Он только начинает, не стоит короновать его главным русским в США раньше времени»

Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Сент-Луис Миннесота Вячеслав Фетисов Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Владимир Тарасенко Кирилл Капризов Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, может ли Кирилл Капризов стать новым Александром Овечкиным.

Двукратный олимпийский чемпион оценил выступление российских игроков в плей-офф НХЛ.

«Наши ребята очень хорошо проводят плей-офф Кубка Стэнли. Кирилл Капризов уже стал главным русским в «Миннесоте». Тарасенко забивает второй хет-трик за «Сент-Луис». Малкин проводит блестящий сезон.

Наши ребята живут в атмосфере ожесточенной конкуренции и поэтому прикладывают максимальные усилия, дабы достигать результатов и всегда быть в обойме.

Может ли тот же Капризов стать новым Овечкиным? Нужно каждый год подтверждать свой высокий статус, чтобы встать ему на смену. Кирилл только начинает, поэтому не стоит короновать его главным русским в США раньше времени», – сказал Фетисов.

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