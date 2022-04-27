Роман Ротенберг: «Прохоркин и Рукавишников возвращаются в СКА. Самонов остается»

Николай Прохоркин и Роман Рукавишников вернутся в СКА в следующем сезоне.

Об этом сообщил главный тренер клуба Роман Ротенберг.

«У нас есть план на четыре года, и все наши игроки туда входят. И Моисеев, и Швец-Роговой, и Бардаков и так далее.

Всем игрокам со статусом «ограниченно-свободный агент» мы сделаем квалификационные предложение, как это всегда происходит. Мы хотим оставить всех, но каждый игрок сам принимает решение.

Самонов остается. Усилим защиту, возьмем ребят, которые будут ловить шайбу на себя. Возвращается Прохоркин, Рукавишников, возможно, усилимся и другими ребятами», – сказал Ротенберг.

В сезоне-2021/22 Прохоркин играл за «Авангард», Рукавишников – за «Ак Барс».