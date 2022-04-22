Павелски – 4-й игрок в истории НХЛ, впервые сделавший 50 передач за сезон в 37+ лет. До него – Хоу, Дельвеккио и Кеон

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Джо Павелски – 4-й игрок в истории НХЛ, впервые сделавший 50 передач за сезон в 37+ лет.

Форвард «Далласа» отметился результативной передачей в матче с «Калгари» (2:4). 

На его счету стало 77 (27+50) очков в 78 матчах. До повторения личного рекорда по очкам ему осталось набрать 2 балла. 

При этом Павелски впервые в карьере достиг отметки 50 передач за сезон.

До него в возрасте 37 лет или старше первый сезон с 50 ассистами выдавали только 3 игрока – Горди Хоу, Алекс Дельвеккио (оба – «Детройт», 1968/69, 40 и 37 лет) и Дэйв Кеон («Хартфорд», 1979/80, 40 лет). 

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