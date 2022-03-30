«Аризона» не вышла в плей-офф в 9-й раз за 10 сезонов.

не вышла в плей-офф в 9-й раз за 10 сезонов.

С 45 очками в 66 матчах «Койотис» занимают последнее место в Центральном дивизионе, Западной конференции и в целом.

После выхода в финал конференции в 2012 году «Койотис» сыграли в плей-офф только один раз.

В 2020 году команде удалось пройти «Нэшвилл» (3-1) в квалификации, а в первом раунде последовал вылет от «Колорадо» (1-4).

Ранее стало известно, что следующие 3 сезона «Аризона» будет играть на арене университета штата, вмещающей 5 тысяч зрителей.