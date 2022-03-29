Потапов о сопернике по финалу Востока: «Авангард» и «Металлург» – шикарные команды, но до Магнитогорска ехать «15 минут на велосипеде»

ответил на вопрос по поводу соперника в финале Восточной конференции.

– Настрой в команде очень серьезный?

– Конечно, не каждый год получается проходить так далеко.

В «Тракторе» прекрасная атмосфера, отличный набор игроков. Надо стараться побеждать в каждом матче.

– Другие хоккеисты в команде постоянно говорят о высоких целях на сезон. Вы понимаете, что задачи у «Трактора» сейчас очень серьезные?

– Я очень острожен в таких высказываниях и не хочу говорить громкие слова. Цель одна – конкретные смена, период, матч. А далеко заглядывать нет смысла.

– В следующем раунде вам лично было бы интереснее сыграть против своей бывшей команды – ?

– Обе команды – шикарные. Не совсем получается следить за другими сериями в этом раунде, но я смотрю счета матчей и понимаю, что эти ребята умеют забивать.

С Уралом играть будет интереснее, потому что до Магнитогорска ехать «15 минут на велосипеде». В целом это единственное отличие, а так – без разницы, – заявил нападающий «Трактора».