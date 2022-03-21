«Рейнджерс» выменяли защитника Брауна у «Филадельфии» за выбор в 3-м раунде драфта

Защитник обменян в из «Филадельфии».

Компенсацией для «Флайерс» в этой сделке стал выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023.

35-летний хоккеист набрал 16 (5+11) очков при полезности «плюс 3» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ. В среднем за в нынешнем сезоне проводил на льду 20:01.

Контракт Брауна с зарплатой 1,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.

«Вашингтон» вернул Юханссона, Флери едет к Капризову, а «Торонто» подписал вратаря «Сибири». Сегодня – дедлайн в НХЛ