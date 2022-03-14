Капризов с полезностью «минус 4» завершил игру с «Нэшвиллом»

завершил с полезностью «минус 4» матч чемпионата против (2:6).

Нападающий «Миннесоты» не отметился результативными действиями в этой игре, нанеся три броска по воротам и проведя на льду 16 минут и 20 секунд (3:00 – в большинстве).

Помимо россиянина, показатель полезности «минус 4» в составе «Уайлд» также получил .

Это второй случай в текущем сезоне, когда Капризов завершил игру с «минус 4». 19 февраля такую же полезность он заработал в игре с «Флоридой» (2:6).

Подробную статистику 24-летнего форварда можно посмотреть здесь.