«Каролина» сыграет с «Вашингтоном» на открытом воздухе в 2023 году. Матч пройдет на 58-тысячной арене

«Каролина» сыграет с на открытом воздухе в 2023 году.

«Кэпиталс» будут соперниками «Харрикейнс» в матче Stadium Series.

Клуб из Роли впервые сыграет на открытом воздухе. Матч пройдет на 58-тысячной арене Carter-Finley Stadium, на которой выступает команда университета Северной Каролины по американскому футболу.

В 2021 году «Каролина» уже должна была провести матч на этом стадионе, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

«Вашингтон» сыграет на открытом воздухе в 4-й раз.

В активе «столичных» сейчас 3 победы в 3 таких играх – над «Питтсбургом» (3:1) в «Зимней классике» в 2011 году, над «Чикаго» (3:2) в «Зимней классике» в 2015 году и над «Торонто» (5:2) в игре Stadium Series в 2018 году.