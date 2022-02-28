Генменеджер «Ак Барса»: «Надеемся, что Линдхольм вернется. С понимаем относимся к трудностям в его семье и пытаемся найти взаимопонимание»

Марат Валиуллин надеется на возвращение Пера Линдхольма в состав «Ак Барса».
– Неожиданная потеря для «Ак Барса» перед плей-офф – Пер Линдхольм. Он уехал в Швецию на сборы олимпийской команды и до сих пор не вернулся. Вы сохраняете надежду, что он вернется?
– Сохраняем. Это определенная потеря для нас, и мы находимся на контакте с Пером.
С понимаем относимся к трудностям в его семье и пытаемся найти общие точки взаимопонимания. Мы все еще надеемся, что он вернется.
– Многие критиковали «Ак Барс» за переход Пера, считая что ему дали слишком много денег. По сумме контракта он звезда, а по игре?
– Он набрал ход, проделал огромную работу.
Всегда спускается в оборону, обратите внимание на его вбрасывания. Просто так в НХЛ не берут, а он там поиграл, – заявил генеральный менеджер «Ак Барса» в интервью «Бизнес Online».
В этом регулярном чемпионате 30-летний форвард набрал 19 (7+12) очков при полезности «плюс 7» в 29 матчах.