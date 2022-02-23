Пашков о сборной России на Олимпиаде: «Сами набрали игроков-разрушителей. Но и в КХЛ дрейфуем к «бей-беги», маленькие площадки отбросили нас назад»

считает, что состав сборной России на был заточен на разрушение.

Олимпийский чемпион поделился мнением об игре команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Чем больше читаю в последнее время прессу, тем чаще приходит мысль о том, что нас, ветеранов, не слушают, поскольку верхи живут своей, кабинетной, жизнью. Иногда даже хочется прекратить эти выступления – чтобы не сотрясать воздух и никому не мешать.

Тем не менее в очередной раз повторю, что к Пекину мы подошли неподготовленными. В последний момент был устроен большой кадровый эксперимент. Принципы комплектования и тренерами, и игроками никто так и не объяснил и никто так и не понял.

Для того сырого состава, который мы взяли в Пекин, серебро – хороший результат. Но почему на турнире очень среднего уровня, который смотрелся как среднестатистический матч плей-офф и на котором лучшим снайпером стал 17-летний словак-новичок, мы сами изначально занизили свой потенциал? Вот для меня главный российский вопрос этой Олимпиады.

– Также много споров – о стиле игры нашей сборной.

– Не стреляйте в пианиста – он играет как может. Мы сами набрали хоккеистов, которые специализируются на разрушении, пулянии шайбы по борту и копании на пятачке, хотя, повторюсь, могли бы создать пару атакующих звеньев.

Другое дело, что и в нашем клубном хоккее мы дрейфуем в сторону «бей-беги». Не раз говорил о том, что переход на маленькие площадки отбросил нас назад, но это тема для отдельного разговора, – сказал Пашков.